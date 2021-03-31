Еще 239 случаев коронавируса выявили на Дону, за сутки умерли 24 человека

Загруженность коечного фонда составляет 75 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 31 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 239 человека. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 80 836 человек. Выздоровел за этот же период 72 661 житель региона.

Новых заболевших выявили в 44 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 93 случая. На втором месте - Неклиновский район, там девять новых случаев. Замыкают тройку Новочеркасск и Новошахтинск, где подтвердили по восемь случаев. Меньше всего положительных тестов за сутки зарегистрировали в Родионово-Несветайском, Советском, Целинском и Шолоховском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 868 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ - 138. Вчера, 30 марта, власти региона заявили, что загруженность коечного фонда составляет 75 процентов.

Сегодня стало известно о смерти еще 24 жителей Дона. Это 13 женщин и 11 мужчин. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 577 человек.

В "красной зоне" по коронавирусу по-прежнему находятся пять районов региона. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском и Тацинском районах. В "зеленой зоне" - Каменск-Шахтинский, Азовский, Верхнедонской, Дубовский, Зимовниковский, Мясниковский и Обливский районы.