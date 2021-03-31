В Ростове временно изменили маршруты троллейбусов № 2 и №22

По 2-ой Пролетарской пустят «умные» машины марки «Горожанин». Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону временно изменили схему движения троллейбусов № 2 и №22. Их перенесли на параллельную улицу, речь идет о 2-ой Пролетарской.

Как пояснили городские власти, причина нововведения – ремонт на улице Листопадова. Троллейбусы будут курсировать по альтернативному маршруту до завершения этих работ.

При этом по 2-ой Пролетарской пустят «умные» машины марки «Горожанин». Они смогут пройти там, где нет контактной сети. Запас автономного хода у таких транспортных средств - не менее 20 километров. Все переключается автоматически.

Салоны оснащены кондиционерами, откидной аппарелью и USB-зарядками. Имеется 28 посадочных мест при общей вместимости в 106 человек. Такие троллейбусы в донской столице появились с прошлого года.

Накануне стало известно, что водителей общественного транспорта в Ростове начали вакцинировать от COVID-19. На сегодняшний день прививки получили уже 149 человек. Возможно, среди них есть специалисты, которые управляют троллейбусами, в том числе № 2 и №22.