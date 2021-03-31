В Ростове на 8-летнего школьника упали футбольные ворота

Все возможные нарушения сразу же устранили Фото: Олег Укладов

В Ростове-на-Дону на 8-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил травмы, но серьезного вреда здоровью, к счастью, конструкция не нанесла. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Это произошло в марте, в один из вечеров дети играли на школьной площадке. После инцидента сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что ворота «не были закреплены надлежащим образом» и обратились к директору учебного заведения. Все возможные нарушения сразу же устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теперь юные футболисты могут без опаски заниматься любимым видом спорта около школы. Особенно в ближайшие дни, ведь синоптики обещают долгожданное потепление. Так жители донской столицы - как взрослые, так и дети - уже сегодня радуются хорошей погоде, солнечно должно быть и завтра, 1 апреля. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 13 градусов.