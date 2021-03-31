Изменяли голоса и просили деньги у родственников: в Ростове задержали серийных мошенников

Сейчас расследование продолжается. Возбуждены уголовные дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двоих ростовчан 20 и 24 лет подозревают в серийном мошенничестве. В полиции считают, что молодые люди обманывали своих жертв по телефону - представлялись родственниками, говорили, что попали в ДТП и просили деньги.

Для большего эффекта аферисты старались изменять тембр голоса. Однако это не всегда срабатывало, тогда в ход шли оправдания и напоминания о том, что сейчас не время и нужно разобраться с «проблемой».

После этого в дело вступал подставной полицейский, который внушал собеседнику, что его близкий действительно попал в беду и нужна определенная сумма для его «спасения». Как только пострадавшие верили и передавали деньги, мошенники исчезали. На таких психологических манипуляциях подозреваемые заработали около 600 тысяч рублей.

- Выявили уже четыре подобных эпизода. Сейчас расследование продолжается. Возбуждены уголовные дела, - прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД России по Ростовской области.

Не так давно похожую схему раскрыли в Шахтах. Местный житель обещал людям «помощь» в оформлении водительского удостоверения, а потом пропадал с деньгами. Подобным образом мужчина сумел присвоить больше 200 тысяч рублей.