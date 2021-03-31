В Ростове под колеса иномарки попала 10-летняя девочка

Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня в Ростове на проспекте Буденновском под колеса автомобиля Hyundai Santa Fe попала 10-летняя девочка. Она с травмами попала в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел днем, около половины двенадцатого. По предварительным данным, школьница переходил дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Автоинспекторы сейчас выясняют все детали ДТП.

- Водители обязаны снижать скорость около переходов. Нужно об этом всегда помнить и быть предельно внимательными за рулем, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД.

Также вчера, 30 марта, в Песчанокопском районе после столкновения легковушки и грузовика пострадали три человека, в том числе две девочки девяти и семи лет. Виновника аварии официально пока не установили, но известно, что один из водителей ехал с большой скоростью и не выдерживал безопасное расстояние между машинами на дороге.