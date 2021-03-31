Ростовский медцентр наказали за сотрудника без лицензии

Медучреждение теперь заплатит штраф Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский центр оштрафовали на 85 тысяч. Дело в том, что доврачебную помощь нуждающимся в учреждении оказывал сотрудник без лицензии. Это грубое нарушение. У любой организации, которая держит таких работников, могут быть проблемы.

- При приеме нового сотрудника обязательно следует проверять наличие разрешения на медицинскую деятельность. Тем более, что реестр таких лицензий всегда находится в открытом доступе, - пояснили в «КП – Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Необходимость квалифицированных кадров неоспорима. Однако в неприятную ситуацию или даже разборки иногда могут попасть и официально трудоустроенные специалисты. Так, например, в феврале этого года в одной из поликлиник города разгорелся конфликт с пожилой женщиной, которой якобы в грубой форме отказались менять лангету. Медики до сих пор уверяют, что врач тогда действовал по правилам и никому не перечил.