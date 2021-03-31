Фотографировать с поличным: мэр Ростова рассказал как бороться со стихийными свалками

К устранению свалок привлекут инвесторов, а также приглашают активно поучаствовать горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что самые большие свалочные очаги находятся в крупных спальных районах, куда грузовиками вывозят мусор, вместо того чтобы отвезти его на полигон твердых бытовых отходов и заплатить деньги.

Сити-менеджер предложил ростовчанам следить за ситуацией и даже предотвращать появление новых несанкционированных свалок. А именно — фотографировать номера грузовиков, которые вывозят мусор, и сообщать об этих фактах в полицию и властям.

- Только такими мерами мы можем пресечь эти факты, - подчеркнул Алексей Логвиненко в эфире телепрограммы «Касается каждого». - Ликвидировать свалочные очаги силами одной администрации — неправильно».

Также для борьбы со стихийными свалками будут привлекать инвесторов. Глава администрации города сообщил, что в 2021 году в Левенцовском районе инвестор начнет освоение нескольких участков, и это должно решить проблему со свалками.

Ответил мэр и на вопрос горожан, которые переживают за вырубку деревьев в Ростове.