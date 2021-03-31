Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 17:05

Губернатор Василий Голубев поделился впечатлениями после прививки от ковида

Глава региона получил обе дозы препарата
Татьяна ТИХОНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Глава региона прошел оба этапа вакцинации.

Фото: Дадаян Давид

В среду, 31 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове), что полностью прошел вакцинацию от коронавируса.

- После первой дозы вакцины я не почувствовал никаких побочных эффектов, - поделился Василий Голубев. - Через 21 день получил вторую дозу вакцины, и в течение часа-полутора были соответствующие после прививки ощущения. Я тогда был на работе и симптомов практически не заметил. Зато теперь очень рад тому, что у меня сформированы антитела к коронавирусной инфекции.

Напомним, массовая вакцинация в Ростовской области стартовала в январе этого года. На сегодня в донской регион уже поступило порядка 180 тысяч доз вакцины, первый этап вакцинации уже прошли 125 тысяч человек. По последним данным, еще 239 случаев коронавируса выявили на Дону.

Кстати, в донской столице началась массовая вакцинация водителей общественного транспорта.

Между тем, мы собрали всю информацию об ограничениях, которые остались через год с начала самоизоляции.