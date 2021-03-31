Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 марта 2021: проезд затруднен в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps/

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 марта 2021: затруднен проезд в нескольких районах города. «КП-Ростов» собрала все информацию о ситуации на дорогах на данный момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на проспекте Королева — от бульвара Комарова до улицы Вавилова. На Вавилова транспортный затор от Технологического переулка до площади 2-й Пятилетки.

Движение парализовано на улице Доватора — от улицы Мадояна до Заречной. Пробка на улицы Немировича-Данченко — от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

На Вятской небольшой затор от Абаканской улицы до 50-летия Ростсельмаша.

Пробка растянулась на проспекте Михаила Нагибина — от улицы Текучева до Ларина.

Кроме того, проезд т затруднен в центре: на улицах Красноармейской, Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском.

Как сообщает "Яндекс.Карты", загруженность дорог оценивается на пять баллов.