Как будут улучшать качество воды, рассказал Василий Голубев

Модернизация 50-ти гидротехнических объектов в Ростовской области должна улучшить качество воды в кранах дончан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка дополнительных систем очистки для того, чтобы избавиться от специфического запаха воды в кранах ростовчан, поступающей из Дона, - это лишь одна из мер для быстрого решения ситуации, - считает губернатор Василий Голубев.

- И «Водоканалу», и городским властям нужно было быть готовыми к тому, что вода приобретет неприятный запах на месяц раньше, и к принятию своевременных мер, - говорит глава региона в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове). - Остается глобальная для 2,5 миллионов жителей Ростовской области проблема — состояние реки Дон и Цимлянского водохранилища, водозаборных узлов. Кстати, по национальному проекту «Чистая вода» более 50 гидротехнических сооружений в Ростовской области будут модернизированы либо заново отстроены. Это должно благоприятно повлиять на качество воды в кранах жителей региона.