Василий Голубев: «Мы должны сохранить позицию в ТОП-10 самых привлекательных регионов для туризма»

Губернатор уверен, что туристический потенциал региона используется еще не полностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове) рассказал, что несмотря на убытки, которые понесла туристическая отрасль в прошлом году из-за пандемии, донскому краю удалось сохранить свою привлекательность для гостей региона.

- В 2020 году наш регион вошел в ТОП-10 регионов России, где отмечен рост внутреннего туризма, - напомнил Василий Юрьевич. - Но ресурс привлекательности Ростовской области для гостей, уверен, используется далеко не полностью. Чтобы обеспечить дальнейший рост количества туристов, необходимо подключить все механизмы для восстановления отрасли. Это и поддержка работы туроператоров, и качественное взаимодействие с органами местного и регионального самоуправления. Чтобы оставаться в десятке в 2021 году, нужно искать новые решения.