Донские казаки совершат конный переход в честь 76-летия Великой Победы

Это уже не первый подобный переход. Казаки не забывают героизма павших защитников Отечества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

86 километров и двое суток в пути - донские казаки сейчас готовятся к конному переходу в честь 76-летия Великой Победы.

Они отправятся в путь пятого мая из Кумженской рощи и посетят Мясниковский и Неклиновский районы. Поход завершится у стен музейного комплекса «Самбекские высоты». Всего в нем примут участие 30 дружинников, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Это уже не первый подобный переход. Казаки не забывают героизма павших защитников Отечества и стараются проводить патриотические мероприятия как можно чаще.

Также донцы теперь ежегодно принимают участие в московском Парады Победы на Красной Площади. Накануне группа из 120 человек отправилась из Новочеркасска в Алабино, там состоятся репетиции масштабного шествия. До отъезда казаки прошли все необходимые медицинские проверки, в том числе сделали прививки от коронавирусной инфекции. Домой они вернутся уже после 9 мая.