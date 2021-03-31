Василий Голубев: задача на 2021 год — обеспечить максимальную загруженность «Ростов-Арены»

Освоение зоны рядом со стадионом подразумевает строительство и спортивных объектов, и новых мест отдыха.

Обеспечить загруженность построенного к Чемпионату мира по футболу — 2018 стадиона «Ростов-Арена» не только спортивными мероприятиями, но и культурными. Такую задачу обозначил губернатор Василий Голубев во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове).

- Сейчас регион получает поддержку из федерального бюджета на содержание дорогостоящего объекта. А с 2022 года эта задача останется целиком на региональной казне, - рассказал глава региона. - Поэтому уже сейчас нужно создать все условия для развития стадиона на левом берегу Дона. Это подразумевает комплексное развитие всей зоны: строительство и спортивных объектов, и новых мест отдыха, чтобы ростовчане и гости города нашли здесь для себя больше занятий.

- Эта зона — новый современный центр Ростова, и важно сделать ее максимально привлекательной для людей, - подытожил Василий Юрьевич.