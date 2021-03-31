Губернатор Дона: «Живой отклик в соцсетях помогает быстро определять болевые точки»

Большинство обращений жителей региона к губернатору в соцсетях - по поводу разбитых дорог. Фото: сайт дорожной инспекции ОНФ.

Об активном взаимодействии с жителями Ростовской области через соцсети рассказал губернатор Василий Голубев во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове).

- Мы внимательно следим за темами, которые вызывают самый живой отклик у дончан, - говорит глава региона. - Так, под одним из постов в моем блоге в Инстаграме собралось 86 комментариев с конкретными жалобами и предложениями. Показательно, что 71 комментарий из 86-ти касался состояния дорог. Все они взяты в работу. Часть самых простых работ, таких как ямочный ремонт, выполнены быстро. В различной стадии исполнения – 50 вопросов. Еще 18 требуют серьезного финансирования, а значит, и проектирования. Минтранспорта продолжает ими заниматься.

Губернатор отметил, что текущей задачей является приведение дорог в порядок после зимы. После этого можно переходить к плановой работе по ремонту дорожного полотна, реконструкции и запланированному строительству.