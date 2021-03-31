Когда запустят общественный транспорт по мосту на улице Малиновского Ростова-на-Дону

Движение общественного транспорта планируется запустить до конца апреля. Фото: сайт Правительства Ростовской области.

Работы по строительству моста на улице Малиновского идут в соответствии с планом, - подтвердил глава региона Василий Голубев. В эфире на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове) донской губернатор сообщил, что регулярно получает сводки о ходе стройки и периодически сам бывает на объекте.

- В следующий раз лично посмотрю на ход работ до десятого апреля, - говорит губернатор. - Ранее строители столкнулись с препятствием при устройстве высоковольтных линий, и этот принципиальный вопрос не позволял сделать подъездные пути к мосту, но сейчас вопрос уже решен.

Начато возведение последней опоры этого моста, и как только работы над первой частью этого объекта будут завершены, мы запустим по нему общественный транспорт и спецтранспорт. Задача — сделать это до конца апреля. Целиком проект должен быть сдан до конца 2021 года.

- Сейчас Министерству транспорта нужно внимательно посмотреть на уроки, что мы извлекли из строительства моста, на изменения потоков транспорта — что-то изменить, что-то оставить — то, что работает в интересах города, - считает глава региона. - Возведение моста на Малиновского должно изменить качество транспортного движения в этой части города. Это наша принципиальная цель.

Также среди первоочередных задач по транспорту в городе Василий Голубев назвал строительство третьей очереди Северного обхода Ростова, пересмотр транспортных потоков в районе возводимой новой инфекционной больницы, строительство нового моста протяженностью около 140 метров через Ростовское море, а также ремонт дамбы, которая находится на федеральном балансе.