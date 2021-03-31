«Не совсем отдых, но бодрит!»: губернатор рассказал, как проводит свободное время

Губернатора можно встретить там же, где любят отдыхать ростовчане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове) поделился со слушателями своими любимыми видами отдыха.

- Для меня отдых — это общение с внуками. Правда, когда их много, это не совсем отдых, но тоже здорово — бодрит, - рассказал глава региона. - Вообще, сейчас, весной — время, когда хочется полюбоваться природой донского края, цветением тюльпанов с фотоаппаратом в руках, хочется подышать степью, если, конечно, выпадет такая возможность.

Губернатор признался, что любит отдохнуть, забросив в реку удочку, но с первого апреля начнут действовать ограничения на вылов рыбы в рамках путины-2021. Также по мнению Василия Голубева лучше всего помогает восстановить собственные ресурсы общение с друзьями и размышления в спокойной обстановке.

- Также весьма часто бываю и на Пушкинской улице, и на ростовских набережных — и на левом, и на правом берегах, и в театре, и в кино, и в других местах. Иногда люди подходят, чтобы задать вопросы — их право. Но чаще хотят сфотографироваться, и обычно я не отказываю, - рассказывает губернатор. - Я всегда считал возможным ходить там, где ходят мои земляки, и общаться с людьми, если такая возможность есть.

Еще любимым отдыхом Василий Голубев назвал посещение малой родины — станицы Ермаковской. Правда, больше чем на пару часов заехать туда не получается.