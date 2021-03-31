В Ростове проблематично станет проехать по проспекту Ленина

В Ростове ограничат движение по проспекту Ленина Фото: "КП" Архив

В донской столице будет введено ограничение на проезд по одной из городских улиц.

Движение будет осложнено по проспекту Ленина в промежутке от улицы Васильченко до улицы Огарева. Ограничения вступят в силу 10 апреля.

- Ограничения будут установлены в связи с производством работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций, - сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Если рабочие закончат прокладку в срок, то все введенные ограничения будут сняты уже к 1 июля. А пока водителям предстоит заранее искать пути объезда, чтобы не попасть во многокилометровые пробки.

По той же причине будет перекрыта и улица Врубовая в промежутке от улицы Огарева до улицы Василььченко. Ограничения также будут действовать с 10 апреля до 1 июля.

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