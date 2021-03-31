Остался месяц: до первого мая ростовские дорожники должны ликвидировать ямы

Хотя 19 дорог ждут в 2021 году ремонта в рамках нацпроекта, до начала работ состояние полотна должно быть удовлетворительным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сити-менеджер признал существующие проблемы с состоянием дорог в Ростове. Главным врагом целостности асфальта он назвал скачки температуры воздуха, когда днем - плюсовая температура, а ночью — минусовая.

- Несмотря на частые осадки зимой, объемы ямочного ремонта увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составили 21 тысячу квадратных метров против 15 тысяч, - сообщил глава администрации города в телепередаче «Касается каждого».

Подрядчик должен поддерживать в удовлетворительном состоянии 25 км дорог на 19-ти улицах, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Губернатор Василий Голубев поставил перед нами задачу — ликвидировать ямы на ростовских дорогах до первого мая. Уверен, дорожные службы не подведут, - сказал Алексей Валентинович.

Главной задачей при организации работ градоначальник назвал минимизацию заторов при учете сложной ситуации на дорогах.

Здесь можно увидеть список дорог, которые отремонтируют за счет городской казны.