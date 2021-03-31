К аппаратам ИВЛ в Ростове остаются подключенными 159 человек

159 больных коронавирусом находятся в тяжелом состояни Фото: "КП" Архив

В донском регионе в тяжелом состоянии находятся 159 человек, зараженных коронавирусом. Сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Все страдающие острой формой новой коронавирусной инфекции подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Изо дня в день за их жизни борются врачи.

- На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 138 человек, - говорится в тексте сообщения

За весь период распространения опасной инфекции в регионе смертельный вирус подхватили 80 836 человек. Из общего количества зараженных 239 заболели за последние сутки. Кроме того, врачи не смогли спасти жизни уже 3 577 дончан. Но стоит отметить, что выздороветь удалось 72 661 человеку.

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