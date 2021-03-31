Ростовчанин запустил акцию "Час уборки". Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Местный житель донской столицы запустил свою собственную акцию чистоты. Ее он попытался организовать в одном из городских пабликов в соцсети.

Он назвал ее очень просто "Час уборки". Он решил подать пример горожанам своими собственными поступками.

- Столько мусора я собрал в лесу за один час. Поэтому я решил запустить акцию «Час уборки», - написал организатор акции.

Молодой человек призвал всех неравнодушных выходить на уборку. Он предложил ростовчанам навести порядок хотя бы вблизи своих домов, потратив на это всего один час своей жизни.

Пользователи в комментариях парня поддержали, но многие написали, что надо подождать, пока установится хорошая и теплая погода.

«Это конечно круто, но для начала нужно дать земле высохнуть», - написал в комментариях один из ростовчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь грузовиков вывезли мусор из Северного водохранилища в Ростове.

Субботник продлился два дня.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.