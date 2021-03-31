Ростовчанка Татьяна Котова рассказала, что помогает ей поддерживать аппетитные формы

Татьяна Котова показала, как поддерживает свои ярко выраженные формы. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанка Татьяна Котова продемонстрировала своим подписчикам, что ей приходится делать для поддержания своих аппетитных форм.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала видеозапись, на которой показала себя во время изнурительных тренировок в тренажерном зале. Татьяна предстала на фотографиях в обтягивающих и частично прозрачных лосинах и черной кофте с длинными рукавами.

На записи был видно, что тренировка Котовой начинается с разминки. Затем модель поочередно делает функциональные упражнения на все группы мышц. В ее программу входят занятия с резинками, динамическая планка и многие другие. Результат Татьяна закрепляет антицеллюлитным массажем.

Регулярные занятия помогают красавице поддерживать все ее аппетитные формы, которые они регулярно демонстрирует на фото.

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Для выступления девушка надела только купальник.

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