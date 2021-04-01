В Ростовской области ОРВИ подхватили более 12,5 тысяч человек

В Ростовской области ОРВИ заражены более 12,5 тысяч человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе острой респираторной вирусной инфекцией оказались заражены 12,7 тысяч местных жителей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

К счастью, даже такие показатели все еще находятся ниже эпидемиологического порога в Ростовской области на 26,3%. За минувшую неделю излечиться от ОРВИ смогли целых две тысячи человек.

Именно в Ростове-на-Дону, по-прежнему остаются заражены простудной инфекцией почти пять тысяч горожан. Это также ниже эпидемиологического порога на 5,2%.

В донском Роспотребнадзоре во избежание большого количества заражений порекомендовали избегать мест массового скопления людей и обязательно мыть руки после посещения улицы. Необходимо также правильно питаться, периодически бывать на свежем воздухе и принимать сезонные витамины.

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