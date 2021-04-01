Вместо супермаркета: ростовчане предположили, что ищут на помойке местные пенсионеры

Ростовские пенсионеры побирались на помойке рядом с местным супермаркетом. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове местные жители сняли на видео то, как небольшая группа пожилых людей копалась в мусорнике рядом с крупным супермаркетом в поисках просроченных товаров. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

На видео видно, как трое пенсионеров - один мужчина и две женщины - старательно перебирают мусор в огромном жбане, установленном вблизи местного супермаркета. Стоит отметить, что старики совершенно не походили на бомжей. Очевидцы уверяют, что это уже далеко не первый случай и пожилые люди довольно часто пытаются найти в контейнере просроченную продукцию, но пока неизвестно, для каких именно целей.

- Обидно, что в нашей стране такие ситуации не редкость, - написал автор поста.

У пользователей в комментариях даже разгорелся спор на почве того, для чего же на самом деле люди пенсионного возраста выискивают просрочку, полностью опрокидывая мусорный жбан.

«В самой богатой стране мира, самые нищие пенсионеры!», «Вы неправильно всё трактуете, люди туда приходят и выбирают для своих домашних питомцев, это точно, у меня сосед ходил всегда выбирал хлеб, у него козы были, собака с кошкой. Так что, не надо нагнетать», «Может, им это нравится!!!» - поделились своим мнением горожане.

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