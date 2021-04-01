Парад Победы в донской столице проведут со зрителями

Гостей и участников торжественного шествия должны привить от коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Парад Победы в Ростове-на-Дону проведут со зрителями. Гостей и участников торжественного шествия должны привить от коронавируса. Препараты для этого уже поступили, сообщает пресс-служба ЮВО.

Известно, что вакцинация добровольная. В первую очередь ее организовали среди приглашенных ветеранов, их сопровождающих, волонтеров, медработников и водителей.

Кроме донской столицы, к парадам готовятся еще девять городов юга страны, в каждом ожидают от 250 до 1,5 тысячи зрителей. Всего же планируют привить около 5 тысяч человек.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа рассказали, что в составе колонн 9 мая пройдет современная и историческая боевая техника, а в 22 часа по московскому времени прогремят салюты. Из орудий сделают 30 холостых залпов, небо также раскрасят фейерверками из салютных установок.

До этого центральные улицы Ростова будут перекрывать для репетиций. Водители не смогут проехать по отдельным участкам 3, 4, 5 и 7 мая.