Без исключений: привитые от коронавируса дончане тоже должны носить маски

Прививка от коронавируса не освобождает от ношения маски. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ростовской области участились случаи нарушения масочного режима. Но и после прививки от коронавирусной инфекции люди должны соблюдать противоэпидемические меры безопасности в общественных местах и носить маски на лицах.

Как уже писала «Комсомольская правда», у привитых от ковида дончан риск заразиться коронавирусом становится минимальным. Но даже пройдя вакцинацию, нужно носить маску, потому что привитый или переболевший человек может быть переносчиком вируса и представлять опасность.

Напомним, появившись в общественном месте без маски, жители региона могут заплатить штраф в размере от 15 тысяч рублей. Масочный режим в нашей области введен 30 апреля 2020 года.

Водители общественного транспорта сейчас проходят массовую вакцинацию, но также должны носить маски.