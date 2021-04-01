В Ростове на Миллеровской потушили здание, выгорело 70 квадратных метров

Пострадавших нет. На месте происшествия работали 24 человека Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 1 апреля, в донской столице на Миллеровской, 148 потушили пожар. Свидетелями огненного ЧП стали утренние прохожие.

Как рассказали в областном управлении МЧС, о возгорании в неэксплуатируемом здании стало известно в около семи часов, уже в 7.32 объявили локализацию, а 9.47 все потушили. Пламенем было охвачено 70 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 24 человека, было задействовано шесть единиц техники.

Ранее в Ростове-на-Дону на улице Черепахина в пожаре заживо сгорели две собаки. Животные не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего здания. При этом благодаря огнеборцам остались в живых пять человек.

А 30 марта в станице Мишкинской Аксайского района при пожаре погиб 41-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Солнечной около половины первого ночи. Острый запах гари и поднимающиеся клубы дыма заметили соседи.