На масштабное переоснащение Ростовской областной больницы потратили 231 млн рублей

Фото: сайт правительства Ростовской области

Для кардиохирургического центра Ростовской областной больницы закупили новое оборудование, в том числе операционные столы, лампы, аппараты искусственного кровообращения и ИВЛ, новый ангиограф. На все это из бюджета потратили 231 миллион рублей, сообщают областные власти.

Теперь хирургам, анестезиологам и реаниматологам будет еще легче оказывать помощь своим пациентам. И это только первый этап масштабного переоснащения. В 2021 году власти планируют выделить еще более 219 миллионов рублей. В медучреждении уже ждут аппараты для УЗИ, диагностические установки и еще более 110 единиц различного оборудования.

Ранее власти сообщили о судьбе новой инфекционной больницы. Скептикам, которые считают проект слишком дорогим, ответил губернатор Ростовской области. Василий Голубев отметил уникальность и необходимость лечебного учреждения. Глава региона подчеркнул: до этого на Дону не было единого инфекционного центра, поэтому «он будет востребован и после пандемии».