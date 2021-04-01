За сутки на Дону подтвердили 241 случай коронавируса, умерли еще 28 человек

Всего за все время пандемии число инфицированных достигло 81 077 человек Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 1 апреля, в Ростовской области коронавирусом заболел еще 241 человек. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 81 077 человек. Выздоровел за этот же период 72 862 жителя региона.

Новых заболевших выявили в 48 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове-на-Дону - 93 случая. На втором месте - Новошахтинск, там восемь случаев. Замыкают тройку Аксайский и Зерноградский районы, где подтвердили по семь случаев.

Лечение в стационарах сейчас получает 1 881 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ - 130.

Сегодня стало известно о смерти еще 28 жителей Дона. Это 18 женщин и 10 мужчин. Известно, что у всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции с начала пандемии стали уже 3 605 человек.

Вчера, 31 марта, глава областного управления Роспотребнадзора заявил, что донская молодежь стала чаще болеть коронавирусом. По мнению Евгения Ковалева, причиной незначительного роста стали частые посещения торговых центров, кинотеатров и учреждений общепита.