Трибуны донских стадионов разрешили заполнять на 75 процентов

До этого можно было использовать не больше 50 процентов мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трибуны открытых донских стадионов теперь могут заполнять на 75 процентов. Соответствующее решение сегодня, 1 апреля, утвердил губернатор Василий Голубев.

Изменения уже внесли в постановление № 272, они начнут действовать с завтрашнего дня.

- Возобновляется проведение официальных мероприятий на открытых спортивных объектах при условии размещения зрителей в количестве не более 75 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест, - говорится в документе.

До этого власти разрешали использовать не больше 50 процентов мест.

31 марта глава региона пообещал снимать ограничения в зависимости от темпов вакцинации. Василий Голубев также подчеркнул, что при прививочная кампания поможет остановить распространение опасного заболевания и добиться коллективного иммунитета. Так, например, только в Ростове-на-Дону сейчас работают 42 пункта вакцинации от коронавируса. В город недавно завезли еще 5,3 тысячи доз «Спутника V», их уже развезли по медкабинетам.