Более 60 деревьев и 1000 кустарников высадят при реконструкции Северной площади Таганрога

Работы по реконструкции площади должны завершиться в конце октября. Фото: «Таганрогская правда».

Северную площадь Таганрога ждет масштабное благоустройство: здесь высадят 60 новых деревьев и тысячу кустарников. Эта высадка должна компенсировать обрезку 46-ти аварийных деревьев. Об этом рассказал начальник отдела по развитию муниципального учреждения «Благоустройство» Михаил Федчин.

Высадка деревьев и кустарников выполняется в рамках реконструкции площади по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Таганрожцы получат обновленную пешеходную зону со скамьями и урнами, освещением и системой наблюдения, новую детскую и спортивную площадку, площадку для стритбола.

Весь проект благоустройства Северной площади от Восточной улицы до Большого проспекта реализуют в четыре этапа. Подготовительные и демонтажные работы планируется завершить к середине мая, к концу июня — устройство инженерных сетей, в конце сентября — монтажно-строительные работы, а озеленение — к концу октября.

Сумма контракта — 78 млн рублей. На объект зайдет подрядчик из Ставрополья, которые уже участвовал в реконструкции парков Приморский и 300-летия Таганрога. К работам на площади должны приступить сегодня.

На время реконструкции проход на объект будет ограничен.