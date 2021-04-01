Нашли 94 упаковки: на Дону мужчина пытался скрыть партию орехов

Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На Дону поймали нарушителя с партией кедровых орехов. Их нашли во время осмотра автомобиля Hyundai Tucson в нише для запасного колеса. Это был незадекларированный груз, и, возможно, поэтому водитель его прятал, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Как уточнили в ведомстве, мужчина пытался провезти партию через МАПП Новошахтинск. Всего у него нашли 94 упаковки орехов, общий вес товара составил 47 килограммов.

Управлял автомобилем 59-летний гражданин Украины. Он пояснил инспекторам, что купил орехи на одном из ростовских оптовых рынков для себя. Теперь за нарушение мужчина ответит перед законом, ему грозит административный штраф.

Ранее из Ростовской области в Украину не пропустили 15 тонн йогуртов и сливок. Вкусный груз оказался под запретом из-за недочета в накладной. Документ забраковали при проверке в ветеринарном пункте «Таганрогский». А до этого на Дону уничтожили почти 19,9 тонн помидоров из Армении.