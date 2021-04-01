Фото: сайт администрации Матвеево-Курганского района

Администрацию Матвеево-Курганского района возглавила Дина Алборова. Ее кандидатуру единогласно утвердили на заседании районного собрания депутатов.

С апреля 2020 года по настоящее время чиновница занимала должность заместителя главы района по социальным вопросам. А до этого - с октября 2012 года по апрель 2020 года – она руководила Малокирсановским сельским поселением.

Также недавно стало известно о кадровых перестановках в администрации донской столицы. Пост директора городского департамента автодорог и организации дорожного движения по собственному желанию покинул Алексей Войтенко. Чиновник прекратил исполнять обязанности с 30 марта. Он трудился в должности почти два года, с лета 2019, после того, как пришел на смену Сергею Лиманову.

Уволился также генеральный директор МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Андрей Быков также написал заявление по собственному желанию. Он управлял предприятием с июня 2019 года.