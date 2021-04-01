В Ростовской области нашли пса, который живет с пулей в позвоночнике

Морис - веселый и ласковый пес. Фото: приют животных "Святобор"

В Шахтах в руки к волонтерам попала очаровательная беспризорная дворняга, которой дали кличку Морис. Как рассказали активисты приюта для животных «Святобор», собаку нашли на обочине дороги недалеко от города. У него не двигались задние лапы и хвост. Люди привезли пса волонтерам, а те, в свою очередь, сразу же отправили Мориса к ветеринару.

- Переломов при первичном осмотре не обнаружили. По собаке видно, что ей очень больно, но она терпит молча. Дальше начинаются чудеса, - на рентгене увидели пулю возле позвоночника. Решили, что дело в этом, испортили шкуру собаке, выбрили половину спины, - рассказали волонтеры.

Но ни одного входного отверстия от пули, следов крови или отека не нашли. Врачи пришли к выводу, что травма с пулей не связана. По всей видимости, инородное тело в собаке - давно, и оно не мешало двигаться и не угрожало здоровью.

В итоге специалисты пришли к выводу, что собака не ходит из-за сильного ушиба. Как можно было получить такую травму, никто не знает. Сейчас собачку лечат. Возможно, на это уйдет несколько месяцев и немало денег. Поэтому волонтеры попросили всех неравнодушных дончан помочь Морису материально.

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