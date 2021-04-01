В Ростовской области ищут пропавших отца и сына

Отец и сын из Целинского района пропали в конце марта. Фото: «Лиза Алерт Юг»

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» ищет отца и сына из поселка Холодные Родники Целинского района. Это 42-летний Михаил Васильевич Терехов и 19-летний Станислав Терехов.

Известно, что в последний раз их видели 27 марта.

Приметы отца: рост — 168-170 см, среднего телосложения, темноволосый, глаза голубые. Был одет в серую куртку, черные джинсы, синие кроссовки и черную вязаную шапку.

Приметы сына: рост — 173-175 см, среднего телосложения, темноволосый, глаза карие. Был одет в красную кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому может быть известно местонахождение пропавших и другие детали, просят сообщать информацию по телефону горячей линии поискового отряда, который указан ниже. Волонтеров просят не быть равнодушными к чужой беде.

АЛЛО!

Звоните — 8(800) 700-54-52 или по единому номеру 112.