С 1 апреля на 3,4 процента увеличат социальные пенсии

Новые соцвыплаты положены 81 тысяче человек Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 апреля жителям Ростовской области на 3,4 процента увеличат социальные пенсии. Речь идет о выплатах пожилым людям, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. Всего повышение коснется 81 тысячи человек, сообщили в донском отделении Пенсионного фонда России.

Также повысят пенсий военнослужащим, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, а также граждан пострадавших от радиации и техногенных катастроф. Так, например, военные пенсионеры получат две выплаты - 31,5 тысяч рублей и 40,7 тысяч рублей. Сразу два пособия им положено за выслугу лет или инвалидность.

При этом индексация соцпенсий распространяется как на работающих, так и на неработающих получателей.

Ранее Пенсионный фонд опубликовал информацию для тех, кто оплачивает детский сад деньгами маткапитала. Теперь это сделать еще проще, от родителей требуется только заявление, которое будут принимать через портал госулуг. Всю остальную информацию Фонд запросит самостоятельно.