Старейшины фамилий будут ходить по домам и уговаривать вакцинироваться

Мобильные группы пойдут по улицам и будут заходить в семьи Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мясниковском районе специальные мобильные группы будут ходить по домам и уговаривать людей вакцинироваться. Кроме того, о пользе и безопасности прививки местным жителям будут рассказывать старейшины фамилий.

- Мы приняли решение опубликовать интервью со всеми нашими авторитетными старейшинами фамилий. Надеемся, они нам помогут. Это орденоносцы, которые уже провакцинировались. И опять же было принято решение пойти по дворам. Старый метод, возможно, будет самым действенным. Мобильные группы пойдут по улицам и будут заходить в семьи, - сообщил глава администрации Мясниковского района Владимир Килафян.

К такому решению в районе пришли из-за ситуации с вакциной. Дело в том, что там «не успели отработать 200 доз», поэтому произошел некоторый «спад цифр». После этого Владимир Килафян был вынужден отчитываться перед губернатором. Василий Голубев поддержал предложенные идеи и добавил, что «люди должны получать максимальное количество информации».

По данным на 1 апреля, в Ростовской области выявили еще 241 случай COVID-19. Лечение в стационарах сейчас получает 1 881 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 20 человек, на неинвазивной ИВЛ - 130. Сегодня стало известно о смерти еще 28 жителей Дона.