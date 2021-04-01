В первом квартале 2021 года Ростовская АЭС выдала в единую энергосистему страны более 8 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Для нужд предприятий и населения региона Ростовская АЭС выработала в январе-марте текущего года 8 млрд 294 млн 562 тыс. кВт.ч. электроэнергии. Что более чем на 1 млрд 700 млн. кВт.ч. больше выработки АЭС за аналогичный период в прошлом году.

Говоря о месячной выработке в прошлом месяце, главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов отметил: «В марте атомная станция выработала дополнительную электроэнергию. Вместо плановых 2 млрд 828 млн кВт.ч. электроэнергии фактическая выработка составила 3 млрд 033 млн 713 тыс. кВт.ч. Это стало возможным, благодаря использованию инструментов Производственной системы «Росатом», к примеру, направленных на оптимизацию временных потерь при проведении ремонтов, и реализации программы повышения энергоэффективности, включающей в себя, в том числе ежегодную модернизацию оборудования станции».

Выработанная за квартал энергоблоками Ростовской АЭС электроэнергия позволила сохранить 830 млн куб.м. природного газа или 4 тыс. тонн угля, необходимого для выработки такого же количества электроэнергии.

Федеральной антимонопольной службой России на 2021 год для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии в объёме 30 млрд 063 млн кВт.ч.