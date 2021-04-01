В Ростове на Стачки около ТРК «Сокол» сгорел ларек

От МЧС на месте происшествия работали восемь человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В южной столице около ТРК «Сокол» выгорел торговый ларек. Огнем было охвачено около 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре на пульт дежурного поступила днем 1 апреля, если говорить более точно, то в 14.54. Уже в 15.06 пожарные локализовали горение. От МЧС на месте работали восемь человек, они использовали две единицы техники. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в районе произошедшего ЧП никаких заторов нет.

Сегодня же произошло возгорание на Миллеровской, 148. Там около семи часов утра вспыхнуло неэксплуатируемое здание. Свидетелями ЧП стали прохожие.Пламенем было охвачено охвачено 70 квадратных метров. В этом случае пострадавших также не было.

Ранее на улице Черепахина в пожаре заживо сгорели две собаки. Животные не смогли самостоятельно выбраться из полыхающего здания.