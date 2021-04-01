В таганрогском порту моряки получали некачественную питьевую воду

На индивидуального предпринимателя, которая поставляла воду, подали в суд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В таганрогском порту суда снабжали некачественной питьевой водой. Кроме того, ее поставляли в автоцистерне, которую никто не дезинфицировал. Причем на этой машине работал водитель без санкнижки.

Все это выяснили сотрудники транспортной прокуратуры. Они уже подали иск в суд с требованием запретить предпринимателю развозить воду до тех пор, пока все нарушения не будут исправлены. Также возбудили два административных дела.

Тему некачественной воды поднимали и в Ростове-на-Дону, но немного в другом ключе. Жители донской столицы периодически сообщали, что у них в квартирах течет мутно-зеленая жижа или самое настоящее «какао».

На это обратил внимание губернатор. Василий Голубев сразу же потребовал у «Водоканала» разобраться с ситуацией. Вскоре директор ресурсоснабжающей организации отчитался о выполненной модернизации на своих объектах и демонстративно выпил стакан воды из-под крана. Однако пока далеко не все ростовчане увидели результаты этой работы.