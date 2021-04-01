Умер от удара в спину: в Сальске расследуют убийство 50-летнего мужчины

асследование продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии Фото: Иван Макеев

В Сальске по подозрению в убийстве задержали 43-летнюю женщину. По мнению следователей, именно она вчера, 31 марта, напала с ножом на своего сожителя. Мужчина получил удар в спину и умер на месте. Ему было 50 лет. Известно, что у пары в тот день был конфликт, и они никак не могли его разрешить.

- Направили ходатайство о заключении под стражу. Расследование продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

Еще два леденящих душу случая произошли на Дону. Так в селе Александровка Тарасовского района во время ссоры мужчина сильно избил жену руками и кожаным ремнем от сумки, а после этого облил ее бензином и все поджог. Предварительно, он был пьян. Это дело уже передали в суд. А в Каменске-Шахтинском мужчина до смерти забил прохожего фрагментом деревянной доски, украл сумку жертвы и сбежал. За это он проведет в тюрьме одиннадцать лет и восемь месяцев.