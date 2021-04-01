Отдала полмиллиона «сотруднику» банка: ростовчанка стала жертвой телефонных мошенников

Доверие лжесотруднику банка обошлось ростовчанке в крупную сумму. Фото: "КП" Архив

В полицию обратилась ростовчанка и заявила о краже денег с ее банковского счета, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области. Как рассказала потерпевшая, ей позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что на счету женщины происходят подозрительные действия, похожие на списание средств, и предложил провести ряд операций для защиты денег от несанкционированных переводов.

Владелица счета, следуя указаниям мошенника, назвала данные банковской карты, секретный код из СМС, и с ее карты было списано около полумиллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские не устают напоминать дончанам:

- При поступлении подобных звонков ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, сведения о картах и счетах.

- Если получили СМС от банка или мобильного оператора о проблемах со счетом, перезвоните по официальному номеру банка — сам банк никогда не запрашивает информацию таким образом.

- Не совершайте операций по инструкциям от звонящего человека и завершите разговор: банковские сотрудники не будут запрашивать данные карты или онлайн-кабинета. При подозрительной активности на счету, банк просто сам блокирует карту, и разблокировать ее можно будет только в офисе банка.

В марте еще одна дончанка лишилась крупной суммы после звонка телефонного мошенника.