Опасный вредитель напал на озимые в двух районах Дона

Фото: сайт ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр"

Зимний зерновой клещ напал на озимые в Ростовской области. Очаги с вредителем обнаружили в Мартыновском и Целинском районах. Об этом сообщает отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Такие клещи опасны для пшеницы, ячменя, овса, кормовых трав, овощей и бобовых. Растения из-за них увядают и высыхают, урожайность может снизиться до 50 процентов. Хлебные хищники спокойно выживают при температуре от 4,5 до 23,5 градусов. А при 8–15 градусах они начинают откладывать яйца. При неблагоприятных условиях они могут уходить в почву на глубину до 40 сантиметров.

Избавиться от вредителя аграрии планируют с помощью пестицидов и химикатов, конечно же, разрешённых к применению. Также сейчас в полях ведут весеннюю подкормку. Обработали уже почти 2,2 миллиона гектаров озимых, это 75% от запланированной площади. Кроме того, в донском регионе уже более 32 тысяч гектаров засеяли яровыми культурами.