В центре Ростова забил коммунальный фонтан

В Ростове забил коммунальный фонтан. Фото: "Ростов №1" Фото: Соцсети

В донской столице из-под земли забил коммунальный фонтан.

Струя пробила асфальт и взмыла вверх на главной пешеходной улице города - Пушкинской. В высоту она достигала порядка двух метров. Брызги летели в разные стороны и не давали пешеходам подойти к магазинам, расположенным на тротуаре. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, которое затем было опубликовано в одном из Телеграм-каналов. Свидетели произошедшего уверяют, что коммунальная авария произошла около девяти часов утра.

Но, по всей видимости, жители близлежащих домов обратились с жалобой на порыв. В кратчайшие сроки авария была устранена и к вечеру от нее не осталось и следа. Хотя, возможно, коммунальщики попросту перекрыли воду и до настоящего времени занимаются устранением порыва водопроводной трубы.

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Порыв никто не приезжает ремонтировать уже в течение нескольких часов.

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