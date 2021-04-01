В Багаевском районе аварийный дом снесут за 2 млн рублей

Фото: сайт правительства Ростовской области

В поселке Ясном Багаевского районе снесут аварийный дом на Новоселовской, 17. Это должно произойти уже в этом году, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Жильцов из постройки давно расселили, но ликвидировать ее не могли – не хватало денег. Теперь они появились – губернатор направил более двух миллионов рублей.

Эти средства район получил после обращения главы местной администрации к губернатору. Чиновник объяснил Василию Голубеву ситуацию и пообещал добавить на проведение работ из казны Манычского сельского поселения 77,5 тысячи рублей.

Также в регионе следят за ситуацией с квартирами для детей-сирот. Например, в этом марте после очередной проверки возбудили уголовное дело - состояние выданного жилья было совершенно непригодным для жизни. Однако есть и хорошие новости: так, например, в Батайске 70 обманутых дольщиков получат долгожданные квартиры. Люди ждали заселения с 2009 года.