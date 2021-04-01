Пожилого мужчину с рисунком на черной куртке разыскивают в Ростове

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове уже почти неделю не могут найти пожилого местного жителя.

62-летний Илгар Габиб оглы Гаджиев ушел из дома еще 26 марта. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с близкими он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 160 сантиметров. Он худощавого телосложения и имеет темные волосы и карие глаза, а также мужчина носит усы. На момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном и рисунком на спине, а также на нем были черные брюки, коричневые полуботинки и серая шапка с черной полосой.

- Может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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