Уже пятый случай в Ростовской области: дворовая собака пала от бешенства

Хозяин, заметив, что с собакой что-то неладное, вовремя обратился в ветеринарную службу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хозяевам домашних животных стоит быть бдительными: очередной случай бешенства зарегистрирован ветеринарным управлением Ростовской области в Родионово-Несветайском районе.

За неделю до того, как его дворовая собака пала от болезни, хозяин заметил, что у питомца отвисла челюсть и обильно выделялась слюна. Об этом мужчина сообщил в районную станцию по борьбе с болезнями животных и сказал ветврачам, что неделей ранее он видел во дворе лисицу. При этом его собака не была привита от бешенства.

Специалисты изолировали животное и наблюдали за ним. В итоге собака умерла, а результаты исследования показали, что она болела бешенством.

Чтобы не допустить распространение смертельно опасного для животных и человека вируса, на территории слободы ветеринарная служба проводит активную разъяснительную работу и прививает животных от бешенства.

Напомним, на днях в Миллерове нашли больную бешенством лисицу.