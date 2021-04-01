В Ростовской области пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Фото: правительство РО

В городе Азове Ростовской области состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

Она начнет работать в субботу, 3 апреля, на улице Привокзальной в районе дома № 10-б. Поддержку торговцам окажет областной департамент потребительского рынка и донское министерства сельского хозяйства и продовольствия.

- На ярмарке будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукции, масло растительное, мёд, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме того, садоводы смогут приобрести для посадки фруктовые деревья, ягодные кусты, семена цветов и овощей.

Поучаствовать в ярмарке смогут сельхозорганизации, фермерские хозяйства и другие предприятия из разных районов и населенных пунктов. Их участие будет абсолютно бесплатным.

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