В Ростовской области директора образовательного учреждения поймали на взятке

Ростовская область находится в десятке по выявляемости взяткодателей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах директора детского образовательного учреждения поймали на взятке. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, руководитель получила от мужчины 37 тысяч рублей за перевод его двух детей из другого детсада.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - прокомментировали в Следкоме.

Ранее за особо крупную взятку завели дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД. Предполагается, что подозреваемый в течение нескольких лет покрывал преступную группу, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Всего участники банды перевели ему на счет более полутора миллионов рублей.

В марте стало известно, что Ростовская область находится в десятке по выявляемости взяткодателей. Рейтинг составили в Генпрокуратуре. Первое место у Москвы. Краснодарский край оказался на шестой строчке.