Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 2 апреля в Ростове на Буденновском сгорели две полицейские машины. Их тушили восемь пожарных, они использовали три единицы техники. К счастью, в огне никто не пострадал. В полиции «КП – Ростов-на-Дону» сегодня назвали предварительные причины произошедшего.

- Сегодня около отдела полиции в Ростове произошло возгорание подкопотного пространства служебного автомобиля. Огонь перекинулся на второе транспортное средство. Предварительная причина – замыкание проводки. Сейчас по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

Несколько дней назад в Ростове-на-Дону произошло еще два похожих случая. Так на улице Шеболдаева сгорел Renault Logan, бригаду пожарных тогда вызвали очевидцы, которые заметили дым. А на улице Страны Советов вспыхнул тепловоз марки ТГМ23В, с огнем боролись 13 человек, было задействовано четыре единицы техники.