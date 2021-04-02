У шахты в Ростовской области появилась техника стоимостью больше 11 миллионов рублей

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ВТБ Лизинг профинансировал технику для доставки строительных материалов на шахту «Садкинская-Восточная»

ВТБ Лизинг передал сцепку MAN и прицеп Kogel транспортной компании, которая занимается грузоперевозками по заказу ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в Усть-Донецком районе Ростовской области. Техника стоимостью 11,3 миллионов рублей приобретена на условиях финансового лизинга с авансом 18% сроком на 2 года.

- Мы рады поддерживать инициативы малого бизнеса по участию в крупных государственных проектах, таких как строительство шахты «Садкинская-Восточная», и предоставлять необходимый транспорт и оборудование на выгодных условиях. Особенно отрадно, что предприниматели все чаще пользуются инструментами лизинга для выполнения своих бизнес-задач, повторно возвращаясь к нам за финансированием для обновления и расширения автопарка, – прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.

Автомобиль будет перевозить материалы, необходимые для строительства шахты «Садкинская-Восточная». Проект реализуется в рамках программы развития угольной промышленности России до 2035 года, которая предполагает создание новых центров угледобычи в стране. После введения в эксплуатацию шахты «Садкинская-Восточная» ожидается, что объем добычи угля (антрацита) составит 3 миллиона тонн в год.

ВТБ Лизинг работает в Ростове-на-Дону с 2013 года. За это время компания передала более 6 500 транспортных средств почти 3 000 предприятиям из сегмента малого и среднего бизнеса региона. На локальном рынке ВТБ Лизинг работает с любой техникой – от легковых автомобилей до специализированных транспортных машин. За 2020 год региональное подразделение профинансировало приобретение имущества на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.